Финансы

РБКРБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

РИА Новости08:07

ЕЦБ стал еще мягче

Коммерсантъ14:44

ЕЦБ еще сильнее смягчил денежную политику

Ведомости12:17

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне и снизил ставку по депозитам

ТАСС09:00

ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку

РБК09:02

ЕЦБ не стал менять базовую ставку

RT на русском07:49

Палладий подорожал до рекорда после решения ЕЦБ снизить ставку

Финмаркет11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

РИА Новости 14:43
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Фигурное катание

Тарасова назвала Тутберидзе лучшим тренером в мире

РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес

Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию

36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Здоровье

Врач назвала первый и главный признак больных легких

Следом за астмой медики отмечают туберкулез. В данном случае людям нужно хотя бы 1 раз в год проходить флюорографию грудной клетки.
OAnews 00:28
Происшествия

Человек поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.
Udm-Info 10 сентября в 02:02
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Музыка

Билли Айлиш пришла на шоу «Вечерний Ургант»

Афиша Daily 10 сентября в 01:40
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news 08:39
Общество

Казанских гламурных близняшек затравили за видео с бомжом и роллами

Московский Комсомолец 13:49
Происшествия

Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции

Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Кино

Стоимость фильма о Юлии Началовой выросла до 100 млн рублей

Режиссер полнометражного фильма о певице Юлии Началовой "Буду рядом" Виктор Загорский рассказал о съемках в беседе с "Дни.ру".
Газета.Ru 07:16
Наука

В Арктике открыли новый остров и пролив

Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье 06:31
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

РИА Новости 05:00
Политика

Путин высказался о слюнтяе во главе государства

Lenta.ru 08:35
Армия и оружие

Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Политика

Захарова ответила на вопрос Цимбалюка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Армия и оружие

Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Футбол

Защитник ЦСКА Васин перенес операцию в Германии

Вести.Ru 12:05
Хоккей

«Спартак» переиграл рижское «Динамо», прервав серию из трех поражений

Матч ТВ 14:53
Наука

Исследование: самые мощные молнии возникают в странных местах и в необычное время года

Считается, что самые сильные грозы происходят летом в прибрежных районах — однако теперь исследователи выяснили, что суперболты чаще всего встречаются в открытом океане с ноября по февраль, вдали от мест, где чаще всего случаются молнии.
Хайтек 03:25
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное