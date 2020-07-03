Экономика

РБКРБКЕЦБ показал обновленные банкноты евро

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
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В Европе появятся новые деньги

Lenta.ru11:50

ЕЦБ показал обновленные банкноты евро

РБК11:10
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Вим Дуйзенберг
Нидерландский политик
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