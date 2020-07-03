Экономика
РБКЕЦБ показал обновленные банкноты евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
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Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Политика
США назвали ужасными российские «Посейдон» и «Буревестник»
Океанская многоцелевая система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» должна быть включена в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Авто
Компания Skoda объявила скидки в июле на свои автомобили в России
Компания Skoda объявила в июле скидки и льготные условия на покупку своих автомобилей.
SpeedMe вчера в 15:15
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Происшествия
Чиновник Минобрнауки и бизнесмен задержаны из-за хищения 40 млн рублей
Бизнесмен и чиновник Министерства науки и высшего образования России задержаны по подозрению в хищении 40 млн рублей.
Известия 11:18
Политика
Суда для постройки «Северного потока — 2» направились в Калининград
Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
Телеканал 360° 10:17
Политика
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости 11:28
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения
Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
ТАСС 11:23
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Общество
В Ростовской области откроют детские сады, пляжи и бассейны
Ростов-на-Дону, 3 июля 2020, 18:23 — REGNUM В Ростовской области в полном объёме возобновят работу детские сады и откроются пляжи.
REGNUM 11:23
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Энергетика
Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти
Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
REGNUM 07:19
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева
Затравкин понадеялся на то, что такое резкое похудение не связано с какими-либо болезнями Фадеева.
CT news 06:45
Происшествия
Бастрыкина попросили заняться делом о гибели чеченки, умершей после ссоры с мужем
Дождь 10:31
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».
Чемпионат 11:21