Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.

Политика США назвали ужасными российские «Посейдон» и «Буревестник» Океанская многоцелевая система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» должна быть включена в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США. 1,5K

Политика В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.

Происшествия Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

Общество Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. 20

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля. 2,6K

Энергетика Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal. 212

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 2K

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 14

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K