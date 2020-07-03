Общество
РБКЕЦБ показал обновленные банкноты евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Происшествия
Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП
Московский Комсомолец 09:00
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку
Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Политика
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта.
Lenta.ru 12:00
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
На главную базу подводных сил Северного флота прибыл ракетный крейсер «Князь Владимир».
Большое Радио 08:27
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Космос
По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
Evo-rus.com 09:25
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля целый ряд изменений для российских водителей и автовладельцев вступает в силу.
Новые автомобили 07:18
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».
Чемпионат 11:21
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия 05:22
Космос
Virgin Galactic покажет кабину туристического космического корабля VSS Unity в конце июля
3DNews вчера в 18:06
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Политика
ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
Спорт
В Steam обнаружили лицензионное соглашение Horizon Zero Dawn
В Steam нашли лицензионное соглашение Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в 2017-м.
Cyber.sports.ru 10:14
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
Бастрыкина попросили заняться делом о гибели чеченки, умершей после ссоры с мужем
Дождь 10:31
Кино
Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве
Согласно заявлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры в России смогут вернуться к работе не ранее 15 июля, при этом в каждом регионе власти смогут самостоятельно определять конкретную дату открытия.
Фильм Про 10:09
Политика
Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru 06:32
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42