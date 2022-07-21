КоммерсантъЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года«Совет управляющих ЕЦБ счел целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором просигнализировал на предыдущем заседании»,— говорится в сообщении ЕЦБ.КоммерсантъВ ЕЦБ отметили, что на предстоящих заседаниях, возможно, примут решение о дальнейшем повышении ставок.РБКДальнейший курс процентной ставки по-прежнему будет зависеть от данных и способствовать достижению целевого показателя инфляции в два процента в среднесрочной перспективе, говорится в релизе.РИА НовостиРост инфляции в еврозоне и ожидавшееся повышение ставок ЕЦБ эксперты объясняют несколькими факторами, среди которых рост стоимости энергоресурсов, продуктов питания и сырья в целом.Российская газетаЧитать далееСвернутьРБКРБКДума ТВDaily MoscowАргументы и ФактыRTVILife.ruГазета.RuРоссийская газетаФАНРБКРЕН ТВНовые ИзвестияКомсомольская правдаInfinicaAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаFrank MediaИнвест-ФорсайтВыберу.руЭкономика сегодняМИР 24Вечерняя МоскваВоенное обозрениеDeita.ruПодробнее о событииЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 летТАСС09:00ЕЦБ поднял процентную ставку впервые за 11 летРБК08:45ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых впервые с 2011 годаРИА Новости08:22ЕЦБ поднял процентную ставку до 0,5%RT на русском08:24ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.пИнтерфакс08:33ЕЦБ впервые за 11 лет повысил базовую процентную ставкуForbes08:20ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 годаКоммерсантъ08:19Показать ещёОценить238Поделиться