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ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года

«Совет управляющих ЕЦБ счел целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором просигнализировал на предыдущем заседании»,— говорится в сообщении ЕЦБ.
Коммерсантъ
В ЕЦБ отметили, что на предстоящих заседаниях, возможно, примут решение о дальнейшем повышении ставок.
РБК
Дальнейший курс процентной ставки по-прежнему будет зависеть от данных и способствовать достижению целевого показателя инфляции в два процента в среднесрочной перспективе, говорится в релизе.
РИА Новости
Рост инфляции в еврозоне и ожидавшееся повышение ставок ЕЦБ эксперты объясняют несколькими факторами, среди которых рост стоимости энергоресурсов, продуктов питания и сырья в целом.
Российская газета

Подробнее о событии

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет
ТАСС09:00
ЕЦБ поднял процентную ставку впервые за 11 лет
РБК08:45
ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых впервые с 2011 года
РИА Новости08:22
ЕЦБ поднял процентную ставку до 0,5%
RT на русском08:24
ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п
Интерфакс08:33
ЕЦБ впервые за 11 лет повысил базовую процентную ставку
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