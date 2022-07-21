Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора.
Президент России Владимир Путин не имел ничего против независимости Украины, однако перспектива вступления Киева в НАТО стала бы угрозой Москве, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.