Совет управляющих Европейского центрального банка ( ЕЦБ ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора.