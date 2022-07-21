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ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.
Интерфакс
Отмечается, что на предстоящих заседаниях ЕЦБ возможно дальнейшее повышение процентных ставок.
ТАСС
Регулятор поясняет, что дальнейший курс процентной ставки по-прежнему будет зависеть от данных и будет способствовать достижению целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.
РИА Новости

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