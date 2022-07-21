В июне совет управляющих ЕЦБ взял на себя необычное обязательство — поднять в июле ставку на 0,25 процентных пункта, до минус 0,25%, пообещав в сентябре сделать еще больший шаг, если прогноз по инфляции не улучшится, напоминает Bloomberg.