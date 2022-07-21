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ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет поднял
 базовую процентную ставку — до 0,5%, на 50 б.п. Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию.
РБК
В ЕЦБ отметили, что на предстоящих заседаниях, возможно, примут решение о дальнейшем повышении ставок.
РБК
В июне совет управляющих ЕЦБ взял на себя необычное обязательство — поднять в июле ставку на 0,25 процентных пункта, до минус 0,25%, пообещав в сентябре сделать еще больший шаг, если прогноз по инфляции не улучшится, напоминает Bloomberg.
Forbes
Главная причина — рекордная инфляция в странах еврозоны.
Forbes

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