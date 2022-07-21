В июне совет управляющих ЕЦБ взял на себя необычное обязательство — поднять в июле ставку на 0,25 процентных пункта, до минус 0,25%, пообещав в сентябре сделать еще больший шаг, если прогноз по инфляции не улучшится, напоминает Bloomberg.
Протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ составили на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, ранее высказавшейся о погибших российских военных.
Минфин РФ после возвращения на первичный рынок ОФЗ планирует предлагать небольшие объемы бумаг, перед этим проведет встречи с инвесторами, чтобы понять их запрос на риск, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Тимур Максимов.
Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж заявил, что Европа должна вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году.