Управляющий совет принял соответствующее решение сегодня и ожидает дальнейшего повышения ставок, поскольку уровень инфляции по-прежнему достигает слишком высоких значений и, вероятно, останется таковым в течение продолжительного периода, — отмечают
"Основываясь на своей текущей оценке, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", — добавляет регулятор.
Ранее 8 сентября сообщалось, что российский Центробанк продлил на полгода — до 9 марта 2023 года — запрет для кредитных организаций на взимание комиссии за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц.