"Основываясь на своей текущей оценке, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", — добавляет регулятор.