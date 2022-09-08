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ЕЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов впервые в истории

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,25% годовых.
Коммерсантъ
Управляющий совет принял соответствующее решение сегодня и ожидает дальнейшего повышения ставок, поскольку уровень инфляции по-прежнему достигает слишком высоких значений и, вероятно, останется таковым в течение продолжительного периода, — отмечают
 в ЕЦБ.
News.ru
"Основываясь на своей текущей оценке, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", — добавляет регулятор.
ПРАЙМ
Тогда аналитики ожидали увеличения ставки до 0,25%.
Frank Media

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