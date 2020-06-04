Финансы

ТАССТАССЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, говорится в сообщении регулятора.
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Регулятор расширяет программу поддержки экономики Евросоюза

Коммерсантъ09:43

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

RT на русском07:58

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

ТАСС08:02

ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 миллиардов евро

Вести.Ru08:04

ЕЦБ увеличил объём программы QE на 600 млрд евро

Саминвестор08:16

Евро растет к большинству мировых валют после заседания ЕЦБ

Финмаркет11:53

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне и расширил программу покупки активов PEPP

ПРАЙМ08:04
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 02 июня в 11:20
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Общество

Шесть тысяч коек в Москве выведены из-под нужд больных коронавирусом

В Москве 6 тыс. коек вывели из-под нужд для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:49
Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Здоровье

В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир»

Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 13:06
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Общество

Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса

Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 07:41
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН 00:25
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Экономика

ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
1,2K
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
968
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
567
Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Политика

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
194
Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
1
Здоровье

Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области

На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:49
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Общество

Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене

РЕН ТВ 10:29
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым

Российская актриса Екатерина Гусева рассказала, почему после съемок в "Бригаде" избегала работы в паре с Сергеем Безруковым, жену героя которого она исполнила в культовом сериале.
РЕН ТВ 09:20
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
96
Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
100
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
166
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
44
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей

По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля. Это связано с ростом цен на нефть.
Российская газета 02 июня в 04:04
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
1,7K
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
1,4K
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
185
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Шоу-бизнес

Фото Максима Галкина в парикмахерской смутило фанатов

Lenta.ru 11:54
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