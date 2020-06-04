Финансы
ПРАЙМБиржи Европы снижаются перед заседанием ЕЦБ
Основные европейские фондовые индексы снижаются в четверг, поскольку трейдеры предпочитают сохранять осторожность перед решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшему курсу монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьером Романа Головченко, занимавшего до сегодняшнего дня пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает информагентство БЕЛТА.
Ведомости 04:46
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Сегодня, 4 июня, компания Toyota официально представила обновленный внедорожник Toyota Fortuner.
Новые автомобили вчера в 23:42
Общество
Максимальные ограничения в Москве будут сняты до 1 июля
Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже 8 июня.
Вести.Ru 11:56
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Автоспорт
Тото Вольф: «Мерседесу» всё ещё нужно отыграть отставание от «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команде ещё предстоит поработать над тем, чтобы до старта сезона попытаться ликвидировать отставание от «Феррари» по мощности силовой установки.
Чемпионат 09:43
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Политика
После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина.
Дни24 06:46
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, до 21 июня.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
В Новгородской области задержали «вора в законе»
В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Происшествия
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга
Несколько дней назад молодой человек заказал в фирме изготовление документов, заплатил деньги, а когда 4 июня пришел за своими бумагами, ему ничего не отдали.
Российская газета 11:28
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Армия и оружие
Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону
Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
News.ru вчера в 09:01
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя после четырех дней голодания
Певица Анна Семенович выдержала четыре дня лечебного голодания. Звезда прошла это испытание ради оздоровления организма.
Uznayvse.ru 12:00
Общество
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском 02:07
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Политика
«Готовится захват южных регионов», — украинцев пугают планами России соединить Крым с материком
Украинцев продолжают пугать масштабной российской агрессией.
Rusvesna.su 11:15
Экономика
Определены возможные сценарии развития безработицы в России
Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.
Городской ревизор 08:01