Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ВВП еврозоны из-за ситуации с коронавирусом может упасть на 5-12% в текущем году, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, в ближайшее время еврозону ожидает «беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад».
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ЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

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ЕЦБ ожидает снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ТАСС11:52

Очередь за ЕЦБ

ПРАЙМ10:02

Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

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Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ru09:26

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфакс09:06

Регулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12%

Коммерсантъ11:52
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
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Газета.Ru 14:05
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Политика

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Общество

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Газета.Ru 12:44
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
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Lenta.ru 13:27
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ФСБ задержала банду, вывозившую из России тонны драгоценных металлов

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Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Известия 04:23
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
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Общество

Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
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Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
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Бабкина готовится к выписке из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина собирается 1 мая выписываться из больницы, об этом сообщил исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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Модель поделилась откровенными фото в прозрачном белье и восхитила подписчиков

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Более 250 медиков в Петербурге заразились коронавирусом

В Петербурге на лечении от коронавируса находятся более 250 медиков.
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Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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