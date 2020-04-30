ВВП еврозоны из-за ситуации с коронавирусом может упасть на 5-12% в текущем году, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, в ближайшее время еврозону ожидает «беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад».

ЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

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