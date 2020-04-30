Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ВВП еврозоны из-за ситуации с коронавирусом может упасть на 5-12% в текущем году, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, в ближайшее время еврозону ожидает «беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад».
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Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Ruposters.ruвчера в 09:55

ЕЦБ ожидает снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ТАССвчера в 11:52

Регулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12%

Коммерсантъвчера в 11:52

ЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

Аргументы и Фактывчера в 13:05

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ruвчера в 09:26

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 09:06

Очередь за ЕЦБ

ПРАЙМвчера в 10:02
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Кино

Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

Piter.tv вчера в 09:06
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Происшествия

В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
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Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 05:41
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Экономика

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс вчера в 12:42
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Культура

Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

RuNews24.ru вчера в 07:55
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
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Здоровье

Врач перечислил продукты, от которых стоит отказаться при эпидемии

Специалист назвала продукты, потребление которых стоит исключить из рациона во время эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости 02:48
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
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Политика

В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
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Авто

Какая судьба уготована модели Lada Granta: эксперт дал ответ

Немолодая отечественная модель Lada Granta доживает свой конвейерный век.
Quto.ru 29 апреля в 03:16
Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
2,7K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
1K
Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru вчера в 10:44
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
Известия вчера в 09:36
10
Политика

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
4
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
1,4K
Общество

В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Происшествия

В Саратовской области в интернате 30 человек заболело COVID-19

В Саратовской области выявлена вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате в селе Черкасское.
Российская газета 02:57
Гаджеты

Представлен среднебюджетный камерофон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Astera вчера в 15:46
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Здоровье

49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
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Общество

Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
26
Общество

Мага Исмаилов вызвал на бой Николая Наумова

FightTime.ru вчера в 13:43
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
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Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Палеонтологи пришли к выводу, что спинозавры весившие порядка 7,5 тонн и достигавшие в длину 18 метров, были хорошими пловцами.
RuNews24.ru вчера в 16:20
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