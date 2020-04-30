Экономика
Аргументы и ФактыЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году
ВВП еврозоны из-за ситуации с коронавирусом может упасть на 5-12% в текущем году, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, в ближайшее время еврозону ожидает «беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 09:06
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Piter.tv вчера в 09:06
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом
По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости вчера в 05:41
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс вчера в 12:42
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru вчера в 07:55
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
Здоровье
Врач перечислил продукты, от которых стоит отказаться при эпидемии
Специалист назвала продукты, потребление которых стоит исключить из рациона во время эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости 02:48
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19
Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
Политика
В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
Авто
Какая судьба уготована модели Lada Granta: эксперт дал ответ
Немолодая отечественная модель Lada Granta доживает свой конвейерный век.
Quto.ru 29 апреля в 03:16
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru вчера в 10:44
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
Известия вчера в 09:36
Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
Общество
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Происшествия
В Саратовской области в интернате 30 человек заболело COVID-19
В Саратовской области выявлена вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате в селе Черкасское.
Российская газета 02:57
Гаджеты
Представлен среднебюджетный камерофон Xiaomi Mi Note 10 Lite
Astera вчера в 15:46
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
49 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 1 мая в Саратовской области коронавирус официально подтвержден у 487 жителей, из них 73 человека выздоровели, в том числе 21 за минувшие сутки, двое — скончались.
Kursk.com 02:55
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Общество
Мага Исмаилов вызвал на бой Николая Наумова
FightTime.ru вчера в 13:43
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Палеонтологи пришли к выводу, что спинозавры весившие порядка 7,5 тонн и достигавшие в длину 18 метров, были хорошими пловцами.
RuNews24.ru вчера в 16:20