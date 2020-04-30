Экономика
Аргументы и ФактыЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году
ВВП еврозоны из-за ситуации с коронавирусом может упасть на 5-12% в текущем году, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, в ближайшее время еврозону ожидает «беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад».
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Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 09:06
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:51, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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