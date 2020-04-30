Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ВВП еврозоны из-за ситуации с коронавирусом может упасть на 5-12% в текущем году, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По её словам, в ближайшее время еврозону ожидает «беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад».
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Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Ruposters.ruвчера в 09:55

ВВП еврозоны может вырасти в пределах 6% в 2021 году

ПРАЙМ06:17

ЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

Аргументы и Фактывчера в 13:05

Регулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12%

Коммерсантъвчера в 11:52

В ЕЦБ считают, что экономика ЕС может быть ниже докризисного уровня до конца 2022 года

ТАСС08:48

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ruвчера в 09:26

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 09:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Гаджеты

Новый процессор Intel i9-10900K потребляет 250 Вт на пике нагрузки

Флагман новой линейки Intel с разблокированным множителем на пике нагрузки потребляет 250 Вт, сообщили источники.
iReactor вчера в 20:34
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Происшествия

В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом

Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
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Общество

Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК 06:31
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Политика

Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах.
Московский Комсомолец 08:18
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 05:54
2
Происшествия

В Тульской области автобус из Москвы пытался объехать карантинные КПП

ИА Красная Весна 08:42
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Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
Мой Брянск 01:51
1
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
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Политика

Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
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Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
3,9K
Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
116
Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
55
Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
14
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Здоровье

Вспышка коронавируса зафиксирована в НИИ скорой помощи в Петербурге

Подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Северной столице.
News.ru вчера в 17:39
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой

Недавно появилась информация, что Сергей Жигунов бросил жену и ушел к молодой журналистке.
StarHit.ru 06:30
32
Общество

Мама-кошка притащила больного котенка в больницу и восхитила соцсети

На фотографиях, опубликованных в Twitter, изображена кошка, которая принесла своего больного котенка к врачам.
Ридус 06:17
Общество

Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
ПРАЙМ 01:23
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Екатеринбурге. В ходе операции силовики нейтрализовали трёх планировавших атаку боевиков.
RT на русском вчера в 04:47
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
Политика

Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
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