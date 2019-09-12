Финансы
ВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Хоккей
«Трактор» не может попасть в Китай на игры с «Куньлунем»
В четверг, 12 сентября, стало известно, что «Трактор» не может попасть в Китай Сейчас в Поднебесной отмечают 70-летие образования КНР, из-за этого в стране действуют ограничения на въезд.
Курс дела 10:06
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
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Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Футбол
Экс-защитник «Зенита» возмущен уходом Марселино из «Валенсии»
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай выразил возмущение отставкой главного тренера Марселино.
Спорт-Экспресс 09:32
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка
Российская газета 09:43
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Футбол
Тотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол с детьми в Москве
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Алдаир сыграли в футбол с детьми на стадионе "Центр дворового футбола им. Гавриила Качалина" в Москве.
РИА Новости 07:48
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
До запрета 40 процентов экспорта Латвии в Россию приходилось на пищевые продукты, из них на шпроты — десять процентов.
Lenta.ru 09:21
Кино
Лив Тайлер снимется в спин-оффе сериала «9-1-1»
Лив Тайлер присоединилась к актерскому составу спин-оффа сериала «9-1-1».
Культуромания 05:28
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 05:15
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Общество
Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Круизный теплоход "Мустай Карим" - второе судно проекта PV300, заложенное в 2017 году, спущено на воду на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде.
ТАСС вчера в 07:49
Происшествия
Более 10 жителей Уфы отравились шаурмой
Газета.Ru 01:32
Политика
Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией
В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции. Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.
Взгляд.ру 09:37