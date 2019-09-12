Финансы
ВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
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Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
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Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан
Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
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Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
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Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
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Газета.Ru 08:35
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
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РБК 10:07
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Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
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Росстат назвал средний возраст жителей России
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Коммерсантъ Ижевск 10 сентября в 02:22
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Путин: Во главе России не может стоять «слюнтяй»
Российская газета 10:34
Гаджеты
Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
Megaobzor.com 08:51
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Футбол
Мэр «приложит все усилия», чтобы матч со «Спартаком» прошел в Челнах
Наиль Магдеев пообещал болельщикам «приложить все усилия», чтобы матч ФК «КАМАЗ» и московского «Спартака» прошел в Набережных Челнах.
Chelny-biz.ru 04:46
Экономика
Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
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Ведомости вчера в 19:21
Политика
Москва высказалась о задержании болгарского общественника Малинова
Москва выразила озабоченность задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за якобы «шпионаж» в пользу России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.ру 10:12
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
РИА Новости 10:29
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
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Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
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Минпросвещения отреагировало на запрет посещать школу из-за прически
Ранее сообщалось, что следователи Красноярского края организовали проверку, после того как администрация школы в Сосновоборске предложила перевести четвероклассника на домашнее обучение из-за отказа сменить прическу.
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Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
"12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
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Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21