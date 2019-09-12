Финансы

REGNUMREGNUMВ Deutsche Bank заявили о приближении финансового краха Европы

По мнению Кристиана Севинга, новая ставка — 0,5% принесёт банкам и другим финансовым организациям сотни миллионов евро убытков. «В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — цитирует Bloomberg слова гендиректора Deutsche Bank.
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