Финансы
ВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
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Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
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Госдеп США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Польше истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II на предварительную сумму 6,5 миллиарда долларов.
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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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Политика
Путин: Во главе России не может стоять «слюнтяй»
Российская газета 10:34
Кино
Пётр Гланц рассказал в интервью, как отказался от миллиона рублей за озвучку
Один из самых известных актёров озвучания в России Пётр Гланц («Дэдпул», «Остаться в живых») дал интервью изданию «Канобу», в котором, помимо прочего, рассказал о жизни в 90-е, пиратстве и студии «Фаргус», а также высказался о перспективах русского кино и попытках запретить мат.
Игромания.ру 08:14
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
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Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Кодзима опубликовал видео с брифингом из Death Stranding в качестве 4K
Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал новый трейлер предстоящей игры Death Stranding в разрешении 4K.
REGNUM 01:51
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Общество
Алексей Островский продает «Лексус» и резиденцию
Readovka67.ru 05:50
Происшествия
Спасатели извлекли всех моряков перевернувшегося у берегов США корабля
Спасатели извлекли всех четверых членов экипажа перевернувшегося у берегов США корабля, которые оказались в ловушке в трюме судна.
Народные новости 09 сентября в 22:43
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Футбол
«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»
Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 05:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Экономика
ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
По словам Моисеева, стоимость полиса может снизиться в 3-4 раза при правильном использовании новой тарификации, и только для «идеальных» водителей.
Росбалт 10:30
Общество
Netflix случайно назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
День выхода на экраны сериала «Ведьмак» случайно раскрыла кинокомпания Netflix.
News.ru 08:31