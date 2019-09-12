с чего всё началось

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Политика Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.

Политика Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Политика США восстановили всю военную помощь Украине Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

Шоу-бизнес Сати Казанова переезжает в Италию Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.

Политика Зеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.

Космос Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.

Единоборства Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.

Происшествия В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.

Гаджеты На презентации Apple представили игровой сервис Arcade В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

Космос Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Офис Зеленского поручил судам лишить лицензии ряд СМИ Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратится в Окружной административный суд города Киева с просьбой аннулировать лицензии телеканала NewsOne.

Политика Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Авто Концерн General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей В рамках масштабной кампании концерн General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей, реализованных на рынке в период с 2014 по 2018 годы.

Энергетика Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа Столь стремительное падение может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о вероятности смягчения санкций против Ирана.

Армия и оружие Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Политика Помпео может стать помощником Трампа по национальной безопасности США Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео.