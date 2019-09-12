Финансы
ВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Политика
Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году
Российский лидер Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
RT на русском 13:11
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Политика
«Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях»
Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.
Украина.ру 06:59
Армия и оружие
Рябков заявил об отсутствии в России испытаний запрещенных ДРСМД ракет
Россия не проводила испытаний запрещенных ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 07:14
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Слюнтяй не может быть президентом России, сказал глава государства Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Ботлихе.
Lenta.ru 08:35
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12:10
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Космос
Ученые объяснили «зловещее молчание» инопланетян
Ученые из Университета Рочестера, что расположен в США, рассказали, что уже доподлинно известно: на Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций.
Петербургский дневник 09 сентября в 19:10
Культура
Хореограф из КБР приняла участие в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ
Танцовщица и хореограф из Кабардино-Балкарии Марьяна Саральп приняла участие в кастинге шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.
Регион online 08:36
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Экономика
Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
Ведомости вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие
Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 07:41
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Хоккей
Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова
Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
Чемпионат 07:00
Культура
Мединский поздравил Спивакова с юбилеем
РИА Новости 06:13
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Наука
Найдены древние «хирургические» инструменты
Goroday.ru 14:17
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба.
Бомбардир.ру 13:49