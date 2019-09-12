Финансы

ВедомостиВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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