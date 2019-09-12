Финансы
ВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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Российская газета вчера в 22:00
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РБК 07:01
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
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Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру вчера в 02:37
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
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«Гвинт» получил дату выхода на iOS
Судя по странице, игра займёт на устройстве 2,6 Гб свободного места, а для её запуска потребуется версия операционной системы не ниже iOS 12.
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Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
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YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
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В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
РИА Новости 11:22
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
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«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм
Телеканал 360° 12:39
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM вчера в 01:18
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В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
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Концерт Димы Билана в Самаре отменили
Самара-ГИС 10 сентября в 05:58
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 07:36
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
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Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
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Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье
RT на русском 11:32