Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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с чего всё началось
Сразу после объявления о решении ЕЦБ курс евро снизился на 0,4% до $1,1. «[ЕЦБ] пытается ослабить евро по отношению к очень сильному доллару, нанося вред американским экспортерам, и преуспевает в том», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп.Ведомостивчера в 12:17
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Москва 24 11 сентября в 04:32
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Футбол
Месси ответил на предложение Роналду поужинать вместе
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно приглашения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе в будущем.
Матч ТВ вчера в 03:54
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Здоровье
Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении
Жительница британского города Йорк Кира Мелдрам (Kiera Meldrum) родила ребенка после того, как врачи 14 раз советовали ей прервать беременность.
Lenta.ru вчера в 11:10
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Культура
Фестиваль циркового искусства пройдет на Бульварном кольце в выходные
Фестиваль циркового искусства Росгорцирка, посвященный столетию отечественного государственного цирка, пройдет в выходные, 14 и 15 сентября, на Бульварном кольце.
Вечерняя Москва 00:31
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Общество
В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о царящем в «Нафтогазе» бардаке
В центральном офисе «Нафтогаза» царит настоящий бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
REGNUM 01:30
Общество
В Волжском из-за возмущения родителей отменили молебен в школе
Volganet.net 00:30
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Авто
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета 11 сентября в 11:13
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10 сентября в 10:15
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия
Тягач снес пешеходный мост и перекрыл движение на трассе в Подмосковье
Тягач с цистерной въехал в опору надземного пешеходного перехода над трассой в Наро-Фоминском районе Московской области, что привело к обрушению конструкции, передает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
REGNUM 00:44
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
Нева Спорт вчера в 19:09
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 04:55
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59