с чего всё началось

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

Шоу-бизнес Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.

Футбол Месси ответил на предложение Роналду поужинать вместе Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно приглашения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе в будущем.

Здоровье Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении Жительница британского города Йорк Кира Мелдрам (Kiera Meldrum) родила ребенка после того, как врачи 14 раз советовали ей прервать беременность.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Культура Фестиваль циркового искусства пройдет на Бульварном кольце в выходные Фестиваль циркового искусства Росгорцирка, посвященный столетию отечественного государственного цирка, пройдет в выходные, 14 и 15 сентября, на Бульварном кольце.

Общество В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».

Политика Экс-депутат Рады рассказал о царящем в «Нафтогазе» бардаке В центральном офисе «Нафтогаза» царит настоящий бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Финансы Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.

Авто General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.

Авто Новый Land Rover Defender полностью рассекречен Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Происшествия Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Политика Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».

Происшествия Тягач снес пешеходный мост и перекрыл движение на трассе в Подмосковье Тягач с цистерной въехал в опору надземного пешеходного перехода над трассой в Наро-Фоминском районе Московской области, что привело к обрушению конструкции, передает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Гаджеты Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Политика Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.

Общество Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета "В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.