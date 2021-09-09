Заявки на пособие по безработице в США упали за неделю до минимума с начала пандемии

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 августа, уменьшилось до минимальных с марта прошлого года 2,783 млн с пересмотренных 2,805 млн в предшествующую неделю.