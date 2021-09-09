Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 августа, уменьшилось до минимальных с марта прошлого года 2,783 млн с пересмотренных 2,805 млн в предшествующую неделю.
Эксперты считают, что борьба с пандемией — это принципиальный вопрос президентства Джо Байдена, который определит его политическую судьбу, передает CNN.Ранее Рlus-one.ru сообщал, что Джо Байден объявил «месяц действий», чтобы ускорить вакцинацию ко Дню независимости 4 июля.
Обозреватели британского таблоида обратили внимание на комментарий американского эксперта, редактора военного портала Defense One Кевина Барона, который, по словам авторов Daily Express, «предположил, что Белый дом посылает господину Путину дружеское напоминание о бомбардировщиках B-2 на пороге России».