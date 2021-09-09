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ЕЦБ снова сохранил нулевую базовую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз сохранил базовую процентную ставку, маржинальную ставку и ставку по депозитам на уровне 0%, 0,25% и –0,5% соответственно.
Коммерсантъ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС
Решение утвердил совет управляющих регулятора.
Коммерсантъ
ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму €20 млрд ежемесячно.
ТАСС

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