Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 201

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.

Технологии Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы в смартфоне В случае, если резервная копия не создавалась, а пользователю нужно восстановить конкретный файл, эксперт посоветовал поискать его в корзине, где на протяжении определенного времени хранятся удаленные документы.

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 339

Шоу-бизнес Наталья Подольская готовится к пополнению в семье Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.

Общество Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider. 25

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос". 23

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 316

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были. 3

Общество В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать. 69

Экономика Впервые за 30 лет Lufthansa покинула топ-30 компаний на бирже Германии Немецкая авиакомпания Lufthansa впервые за несколько десятилетий вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, следует из данных биржевой организации Deutsche Boerse AG.

Происшествия Потенциальная вспышка коронавируса на Колыме могла произойти по вине сотрудника Роспотребнадзора В регионе зафиксировано несколько вспышек заболевания, одним из очагов стала детская областная больница.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,8K