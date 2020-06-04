Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, говорится в сообщении регулятора.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

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