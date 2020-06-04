Финансы
ТАССЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, говорится в сообщении регулятора.
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Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Политика
Госуслуги готовятся к голосованию по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию в электронном виде назначено на 1 июля, но будет проходить в течение шести дней и до этой даты.
TelecomDaily 09:51
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Общество
В Йемене убили стрингера Ruptly
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 10:44
Наука
В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Происшествия
Панов: сообщения о моём аресте не соответствуют действительности
Известный в прошлом российский баскетболист, ныне генменеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что Следственный комитет РФ по Нижегородской области проводит проверку по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минспорта.
RT на русском 10:40
Наука
Создан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Американским ученым из Принстонского университета удалось обнаружить соединение SCH-79797, которое может позволить создать препарат нового поколения.
Вечерняя Москва 09:01
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Политика
Глава МИД Украины перечислил «красные линии» в вопросе Донбасса
Всё, что перечислил Кулеба, записано в Минских соглашениях, которые Украина подписала в 2015 году после ряда крупных поражений ВСУ.
REGNUM 01:36
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии
Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить.
Национальная служба новостей 08:45
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Политика
Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг
Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
Футбол
Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».
Чемпионат 08:29
Происшествия
Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
Национальная служба новостей 05:10
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Потанин потерял $1,5 млрд за день на фоне аварии на ТЭЦ в Норильске
Один из основных владельцев «Норникеля», Владимир Потанин, за день потерял $1,5 млрд после аварии на принадлежащей компании ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, следует из данных Forbes Real-Time.
Коммерсантъ 10:52
Общество
МЧС прервет эфир телеканалов и включит сирены по всей стране
В ходе проверки будет прервано вещание основных теле- и радиоканалов, а на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.
Новый День вчера в 06:22
Общество
Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой
В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер.
Столица С вчера в 11:37
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29