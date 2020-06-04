Финансы
ТАССЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.
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Общество
Не будет единой вакцины от коронавируса, считает Попова
В ходе онлайн-дискуссии «Валдай» Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не будет единой.
Цензуры.Нет 07:39
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Политика
Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
«По имеющейся информации, именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», — утверждает депутат в запросе.
РБК 07:30
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках
В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
Здоровье
69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
На 4 июня в Алтайском крае у 2 135 человек выявлен коронавирус. Выздоровели 861 человек, в том числе 21 за сутки.
Kursk.com 04:25
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Происшествия
На Московском шоссе фура устроила массовую аварию
На Московском шоссе в Рязани фура устроила массовую аварию.
МедиаРязань 08:08
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Технологии
Эксперты ожидают от Huawei увеличения закупок чипов MediaTek
Трехкратного увеличения объема закупок чипов компании MediaTek ожидают от корпорации Huawei эксперты отрасли производства чипов, сообщил 4 июня китайский портал DigiTimes.
ИА Красная Весна 07:30
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Экономика
Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года
Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года, считает гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко.
Капитал страны 08:50
Кино
«Дэдпул 3» может лишиться R-рейтинга и стать семейным фильмом
Студии Marvel и Disney могут изменить рейтинг третьей части фильма о Дэдпуле, опустив его с 17+ до 13+.
Культуромания вчера в 12:31
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Космос
В корабле Crew Dragon Маска обнаружили российские комплектующие
Ruposters.ru 02:09
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Происшествия
Магистральный нефтепровод прорвало в Пермском крае
В Пермском крае разгерметизировался магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин» компании «Транснефть-Прикамье».
Известия 04:05
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.
RT на русском 08:54
Армия и оружие
Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону
Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
News.ru вчера в 09:01
Происшествия
Следователь оправдала возлюбленного за кражу 17 миллионов рублей
В Ивановской области следователь полиции воспользовалась своим служебным положением и помогла сожителю избежать наказания за кражу 17 миллионов рублей.
Ридус 08:39
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Аргументы и Факты 05:00
Футбол
Марсело: «В „Реале“ всегда хотят побеждать»
Защитник "Реала" Марсело выразил мнение, что мадридский клуб хочет побеждать всегда.
Soccer.ru 08:47
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Политика
Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию
Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их.
РБК 08:43