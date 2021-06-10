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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк на заседании совета управляющих сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
Российская газета
Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.
ТАСС
ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.
Финмаркет
Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил ЕЦБ.
ТАСС

Подробнее о событии

ЕЦБ ожидаемо сохранил ставки на текущих уровнях и объем PEPP

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ИА Красная Весна08:46

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

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