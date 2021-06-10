Экс-жена Бена Аффлека отреагировала на его роман с Дженнифер Лопес

Поклонников очень интересует вопрос – как бывшая жена Бена Аффлека актриса Дженнифер Гарнер относится к тому, что он начал встречаться со своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес, которая когда-то была его невестой.