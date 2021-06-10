ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский центральный банк на заседании совета управляющих сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.
ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.
Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил ЕЦБ.