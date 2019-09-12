Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора. На данной отметке ставка находится с марта 2016 года.

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Политика Геращенко вызвали в Раду за высказывание о «зеленых человечках» Председатель комитета Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал депутата от фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко на заседание комитета.

Политика В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Происшествия На КАД каршеринг встал на крышу КИА 12 сентября на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом КИА "заползла" под Рено, в результате чего каршеринг остался на одних передних колесах.

Энергетика В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».

Политика ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.

Политика Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России "В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.

Армия и оружие В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Происшествия В Конго из-за схода поезда с рельсов погибли 50 человек Поезд сошел с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Погибли не менее 50 человек, сообщает 12 сентября Reuters.

Общество «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, общение в котором основано на видеозвонках и видеоисториях.

Культура Путин поздравил Спивакова с юбилеем Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.

Политика Джонсон отрицает, что солгал королеве Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что солгал королеве Елизавете Второй и назвал ей ненастоящую причину для пророгации (приостановки работы) парламента.

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.

Политика Казанский кремль остро отреагировал на слова Жириновского о Татарстане Представитель Казанского кремля сообщила, что спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в тот же день позвонил председателю Госдумы Вячеславу Володину и заявил, что подобные высказывания недопустимы с высоких трибун федеральных органов власти.

Политика Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал указание министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского училища.

Политика Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.