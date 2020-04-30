Экономика

RT на русскомRT на русскомЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

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ЕЦБ сохранил ключевые ставки

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Европейский центральный банк установил базовую ставку на уровне 0%

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В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

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Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
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