Экономика
RT на русскомЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Авто
General Motors и SAIC показали салон конкурента Skoda Octavia
Новые автомобили вчера в 03:34
Общество
Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы
Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
Общество
В Саратовской области введен масочный режим
Сегодня, 29 апреля, в Саратовской области введен обязательный масочный режим, сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Общественное мнение вчера в 11:56
Политика
Путин обещал поддержку НКО в условиях пандемии
"Есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес", - рассказал глава государства.
Российская газета 08:18
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Шоу-бизнес
Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках
Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег.
NewInform вчера в 08:41
Фигурное катание
Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны
Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.
Газета.Ru 08:38
Футбол
Кейн восстановился от травмы задней поверхности бедра
26-летний англичанин перенес операцию на задней поверхности бедра в январе и с тех пор не играл.
Sports.ru 07:49
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
Общество
Власти Москвы отрицают сбой в системе цифровых пропусков
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
Коммерсантъ 09:09
Армия и оружие
Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров
Военное дело 06:10
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Полное издание первого сезона Hitman можно бесплатно загрузить в PlayStation Store. Акция работает во множестве регионов, включая Россию.
Cyber.sports.ru 08:21
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
Происшествия
В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата
В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
Технологии
Acer предложила пользоваться ноутбуками по подписке
Оформив подписку, стоимость которой начинается от 990 рублей в месяц, можно получить в пользование ноутбуки Acer из линеек Aspire, Swift, Spin или ConceptD Компания Acer совместно с Forward Leasing запустила программу Acer Forward, которая позволяет использовать понравившийся ноутбук за небольшую плату в месяц с постепенным выкупом в собственность и опцией обмена на новую модель.
TechFusion 05:22
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Футбол
Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира
Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.
Pravda.Ru 05:19
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Кино
Скончался актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
ToDay News Ufa вчера в 07:18
Экономика
Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России
Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.
РБК 06:49