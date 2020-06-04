Курс евро первоначально поднялся в реакции на решение ЕЦБ Европейский центральный банк в четверг утвердил еще один пакет стимулрв для поддержки экономики, погрузившейся в результате пандемии коронавируса в крупнейшую рецессию со времен Второй мировой войны.

ЕЦБ предоставил пострадавшей экономике еще один стимул

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