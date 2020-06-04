Финансы
Profinance.ruЕЦБ предоставил пострадавшей экономике еще один стимул
Курс евро первоначально поднялся в реакции на решение ЕЦБ Европейский центральный банк в четверг утвердил еще один пакет стимулрв для поддержки экономики, погрузившейся в результате пандемии коронавируса в крупнейшую рецессию со времен Второй мировой войны.
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Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Общество
Максимальные ограничения в Москве будут сняты до 1 июля
Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля, график определят уже 8 июня.
Вести.Ru 11:56
Общество
В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах
На вопрос, почему 870 млн рублей никак не были отражены в депутатской декларации за 2018 год, хотя эти деньги были получены еще тогда, спикер ответил, что они есть в непубликуемой части декларации.
Интерфакс 06:59
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Политика
Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг
Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
Экономика
Расходы ВГТРК на контент в 2019 году почти в два раза превысили доходы
Максимальный рост операционного убытка зафиксирован у принадлежащей Минобороне «Звезды»: с 2 млрд в 2018-м до почти 3 млрд руб. в 2019 году.
РБК 08:47
Происшествия
В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина
Силовики провели обыски в квартире дипломата и историка Николая Платошкина, а его самого увезли на допрос в здание Следственного комитета.
Эхо Москвы 12:03
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
Общество
Стрингера Ruptly расстреляли в Йемене
РЕН ТВ 10:29
Здоровье
В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир»
Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 13:06
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Политика
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Хоккей
«Металлург» обменял Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
«Металлург» и «Авангард» совершили обмен. Магнитогорский клуб подписал контракт с нападающим Тэйлором Беком.
Матч ТВ 06:34
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU 05:04
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьером Романа Головченко, занимавшего до сегодняшнего дня пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает информагентство БЕЛТА.
Ведомости 04:46
Общество
В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске
Городовой 03:38
Происшествия
Минпромторг подтвердил задержание сотрудника ведомства
Минпромторг РФ подтвердил задержание начальника отдела департамента министерства Ризвана Гайрбекова и оказывает содействие следствию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 12:15
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
В Кирове заметили многочисленных паломников крестного хода
Изначально предполагалось, что Великорецкий крестный ход в этом году пройдет без паломников.
Вятка Областная вчера в 04:43
Политика
Фетисов: «Слава богу, что дочь учится в Америке»
Ruposters.ru 11:02
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Наука
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54