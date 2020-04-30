Экономика
RT на русскомЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Политика
Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Киберспорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах
Смартфон оснащён дисплеем с узкими рамками.
3DNews 05:59
Общество
В Башкирии с 4 мая запретят ходить без масок
С 4 мая во всех общественных местах Башкирии граждане будут обязаны носить защитные медицинские маски - в республике вводят масочный режим.
Российская газета 07:54
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Общество
Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Политика
Украинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»
Киев, 30 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Верховная рада сегодня, 30 апреля, приняла обращение, осуждающее «вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».
REGNUM 08:57
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
Происшествия
Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar
Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
РЕН ТВ 10:26
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин.
Движок 07:20
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Кино
Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Игромания.ру 07:16
Экономика
Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 09:50
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Певица Лолита развелась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, а руководителя учреждения отстранили от работы, сообщил в четверг и.о. министра здравоохранения области Олег Костин.
РИА Новости 09:46