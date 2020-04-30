Экономика

RT на русскомRT на русскомЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Европейский центральный банк установил базовую ставку на уровне 0%

Москва 2408:41

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ТАСС08:38

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

Финмаркет07:55

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

RT на русском08:06

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ПРАЙМ08:23

ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежних уровнях

Вести.Ru08:20

ЕЦБ может увеличить программу выкупа облигаций на 500 млрд евро

Саминвестор03:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Киберспорт

Два игрока Cyber Traktor ушли из организации

Из клуба ушли Леонид «Bobruha» Чербуховский и Дмитрий «qAzer» Сороко.
Cyber.sports.ru 06:57
Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
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Армия и оружие

Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

RT на русском 28 апреля в 22:15
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Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Транспорт

Власти разъяснили правила поездки из Москвы на дачу в майские праздники

Правила выезда за город в ближайшие полторы недели разъяснил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 09:05
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
Газета.Ru 09:28
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Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня

Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
Фигурное катание

Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
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Общество

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РБК 09:27
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Наука

На Мадагаскаре нашли скелет детёныша «безумного зверя»

Учёные подчеркнули, что скелет почти полный и это первый такой случай в истории науки — до сих пор удавалось обнаружить лишь череп и зубы этого существа.
Life.ru 09:32
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
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Политика

Путин озвучил меры поддержки НКО и волонтерам

«Считаю необходимым предоставить социально ориентированным НКО дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса»,— сказал господин Путин.
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Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста 27 апреля в 13:43
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Энергетика

«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши

"Газпром" согласился пересмотреть условия поставок газа по контракту с польской PGNiG согласно решению Стокгольмского арбитража.
Ruposters.ru 05:31
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Гаджеты

Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть

В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
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В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

Коммерсантъ 05:06
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Политика

В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам

Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
Национальная служба новостей 05:10
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
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Происшествия

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

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Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
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Intel выпустила настольные Comet Lake-S: больше ядер за те же деньги

Компания Intel, как и ожидалось, сегодня представила долгожданное десятое поколение процессоров для массовых настольных систем, также известное как Comet Lake-S.
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Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия Семина

Фанаты московского "Локомотива" опубликовали в Telegram-канале LMFC Fans опубликовали заявление, в котором выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину.
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