«Совет управляющих решил оставить процентную ставку по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитарной линии без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и –0,50% соответственно»,— сказано в отчете.
Банк намерен реинвестировать основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP (была запущена в 2020 году из-за пандемии коронавируса), по крайней мере, до конца 2024 года.
В СВР полагают, что польские власти могут разместить своих военных на направлениях, где минимальна вероятность столкновения с Вооруженными силами России, а затем — ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить их под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.