Будьте в Плюсе

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

«Совет управляющих решил оставить процентную ставку по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитарной линии без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и –0,50% соответственно»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ
После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами.
Интерфакс
Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора.
ТАСС
Банк намерен реинвестировать основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP (была запущена в 2020 году из-за пандемии коронавируса), по крайней мере, до конца 2024 года.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Говорит Москва08:21
Европейский центробанк сохранил базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне
ПРАЙМ08:16
ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений, планирует поднять их в июле
Интерфакс08:12
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Коммерсантъ07:52
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Финмаркет07:52
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
ТАСС07:46

Интересное

Кравцов сообщил, что стандарт поднятия флага в российских школах утвержден в четверг

В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов.
РИА Новости07:09

Министр обороны Украины оценил ежедневные потери ВСУ в 100 человек убитыми

Украина теряет в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 военных ранеными.
ТАСС07:03

Врач Скорогудаева заподозрила СПИД у заболевшего лишаем генсека НАТО Йенса Столтенберга

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и эндокринолог Ирина Скорогудаева заподозрила, что у заболевшего опоясывающим лишаем генсека НАТО Йенса Столтенберга могут быть проблемы с иммунитетом.
Lenta.ru08:18

Украинка устроила скандал в берлинском кафе «Россия»

В Берлине гражданка Украины устроила скандал в кафе из-за того, что на вывеске заведения написано "Россия", причем – кириллицей, да еще и в цветах триколора, сообщается на медиаплатформе "Смотрим".
Вести.Ru19:39

СВР заявила о согласии президента Зеленского передать суверенитет Украины Польше

В СВР полагают, что польские власти могут разместить своих военных на направлениях, где минимальна вероятность столкновения с Вооруженными силами России, а затем — ввести на подконтрольные территории миротворцев и получить их под свой контроль, что в дальнейшем приведет к расколу Украины.
Lenta.ru06:14

Первые пять детей 9-11 лет получили вакцину от ковида в рамках исследований

Первые пять детей 9-11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, нежелательных побочных реакций у них зафиксировано не было.
ТАСС07:11

Российский «Макдоналдс» изобразит на новом логотипе сети ресторанов картофель фри и бургер

Изображены на логотипе символы ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.
Lenta.ru06:23

Песков: Россия уже отключила от поставок газа всех, кто отказался платить в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа.
Коммерсантъ06:46

Штаб ДНР объявил о начавшихся боях за Славянск при огневой поддержке российских военных

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что идут бои за Славянск. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.
Lenta.ru04:01

Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами

Президент России Владимир Путин отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.
Коммерсантъ07:04