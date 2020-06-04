Финансы
СаминвесторЕЦБ увеличил объём программы QE на 600 млрд евро
Сегодня, 4 июня 2020 года, совет управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) принял решение увеличить объём новой программы количественного смягчения (QE) на 600 млрд евро, а срок её действия - на полгода. Таким образом, программа объёмом 1,35 трлн евро будет действовать до 31 июня 2021 года.
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Политика
Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта
«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»), комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».
РБК вчера в 11:31
Наука
Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме
Израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима.
Москва 24 02:49
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru вчера в 15:39
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Политика
Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявления Генпрокуратура США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране "с обеих сторон", назвала их очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.
РИА Новости 13:38
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Армия и оружие
Китайский эксперт восхитился возможностями истребителя Су-57
Китайский эксперт выразил восхищение возможностями истребителя модели Су-57.
Дни24 11:30
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 05:33
Происшествия
В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа
29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости.
РБК 12:54
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Гаджеты
Все смартфоны, которые получат Android 11
Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27
Происшествия
Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова
В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Футбол
Жером Боатенг: ни один ребёнок в мире не рождается расистом
Ни один ребёнок в мире не рождается расистом.
Чемпионат 12:25
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Футбол
Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го
Министр спорта Винченцо Спадафора объявил о датах рестарта Кубка Италии.
Sports.ru 13:18
Политика
МИД РФ отверг обвинения Берлина в «хакерских атаках»
Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы со стороны ФРГ в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 13:07
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DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
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Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян рассказал, как вместе с друзьями защищал заведение от участников массовых беспорядков.
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