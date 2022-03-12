Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».
Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является "катастрофическим провалом" руководства США, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, пишет журналист Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative.
"Если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи", - сказала Варданян.