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ECDC заявил о риске двойной пандемии в Европе из-за COVID-19 и начала сезона гриппа

Как сообщает Reuters
 со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), прошлой зимой Европе удалось избежать эпидемии гриппа, поскольку самоизоляция, ношение масок и социальное дистанцирование из-за коронавируса стали нормой.
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По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии (ОИТ) неуклонно росло и достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года.
Эхо Москвы
"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", — сказал эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.
Газета.Ru
В отчете ECDC говорится, что «твиндемия» может оказать чрезмерное давление на уже перегруженные системы здравоохранения.
Доктор Питер

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