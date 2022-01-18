со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), прошлой зимой Европе удалось избежать эпидемии гриппа, поскольку самоизоляция, ношение масок и социальное дистанцирование из-за коронавируса стали нормой.
По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии (ОИТ) неуклонно росло и достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года.
"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", — сказал эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.
Средняя зарплата российских госслужащих в пандемийном 2020 году увеличилась на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом (65,8 тысячи рублей против 60,2 тысячи), выяснил РБК в ходе анализа данных Росстата.