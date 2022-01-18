Будьте в Плюсе

ECDC заявил о риске двойной пандемии в Европе из-за COVID-19 и начала сезона гриппа

В Европе стремительно растет количество случаев инфицирования гриппом, сезон заболеваемости вируса может продлиться до лета, объявил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) в новом отчете.
Lenta.ru
По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии (ОИТ) неуклонно росло и достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года.
Эхо Москвы
Возвращение вируса может стать причиной затяжного сезона гриппа — вплоть до лета.
Доктор Питер
"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", — сказал эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Пандемия COVID в ЕС может осложниться эпидемией гриппа
РЕН ТВ03:29
ЕС предупредил о риске начала «твиндемии» коронавируса и гриппа
Forbesвчера в 07:38
В ЕС предупредили о риске начала твиндемии коронавируса и гриппа
РБК23:43
Reuters: В ЕС ожидают всплеска «двойной эпидемии»
Росбалтвчера в 11:08
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В ЕС предупредили о риске одновременного всплеска заболеваемости ковидом и гриппом
Дождьвчера в 10:26
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Reuters: возвращение гриппа в Европу может стать началом длительной твиндемии
РИА Новости03:27
Европу предупредили о начале твиндемии. Вслед за «омикроном» туда пришел грипп
Плюс один +1вчера в 05:34

Интересное

Минобороны Белоруссии: совместные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" пройдут с 10 по 20 февраля, сообщили в минобороны Белоруссии.
РИА Новости04:36

Заразившийся омикроном врач Чуйко заявил, что его симптомы отличаются от прошлых штаммов

Омикрон-штамм коронавируса имеет высокую заразность, различные симптомы и короткий инкубационный период.
Lenta.ru22:25

Госдума опубликовала перечень льгот, о которых россияне могли не знать

Госдума рассказала россиянам о льготах, про которые они могли не знать.
РИА Новости02:44

Нападения акул происходят чаще при более высокой лунной освещенности

Эксперты пока не могут объяснить, почему больше акульих атак происходит в период высокой лунной освещенности, а меньше нападений происходит, когда освещенность низкая.
Vevby.ru15 января в 09:13

В Бурятии произошла вспышка коронавируса в больнице

Заболели пациенты и медицинские работники В терапевтическом отделении Иволгинской центральной районной больницы в Бурятии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал-Daily04:00

Нарышкин заявил, что государственный террор на Украине можно сравнить со временами Гитлера

На Украине в настоящее время происходит переворот, сравнимый с террором времен фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru03:33

Глава Минздрава подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
РИА Новостивчера в 13:15

Спикер МИД Украины Николенко заявил, что Россия не сообщала об эвакуации дипломатов

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины», — сказал спикер.
РБК03:52

МК: Экс-президент Казахстана Назарбаев посетил родное село и улетел в ОАЭ через Киргизию

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2–3 января посетил родное село Шамалган под Алма-Атой, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ.
Life.ruвчера в 23:53