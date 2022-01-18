со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), прошлой зимой Европе удалось избежать эпидемии гриппа, поскольку самоизоляция, ношение масок и социальное дистанцирование из-за коронавируса стали нормой.
По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии (ОИТ) неуклонно росло и достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года.
"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", — сказал эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.
«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — отметил Фомин и добавил, что стороны сошлись на том, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь военный потенциал.
Жительница села Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области Сурья Курбанова рассказала федеральному телеканалу о записях в личном дневнике своей пропавшей дочери, 15-летней школьницы Айлиты Ли.