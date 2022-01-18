"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", — сказал эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.