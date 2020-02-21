Ввозные таможенные пошлины на электромобили могут обнулить для России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2020 года. Такое решение 18 февраля приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании. Сейчас таможенная пошлина составляет 15%.

Технологии Sony PS5 сможет чувствовать ваш страх Если верить некоторым утечкам, контроллер Dualshock 5 для игровой приставки Sony PS5 внешне мало будет отличаться от Dualshock 4. А вот с его возможностями всё может быть не так.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.

Общество В Италии шестой человек скончался от коронавируса С 20 по 21 февраля число заболевших выросло с 3 до 17 человек. 21 февраля в Италии от коронавируса скончался первый человек.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Игры Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.

Наука Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Космос Получены детальные снимки третьего по размеру астероида Солнечной системы Используя приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые выполнили наблюдения астероида Паллада со сверхвысоким угловым разрешением.

Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Общество В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».

Авто Представлен электрический Renault Twingo Z.E Компания Renault представила полностью электрическую модификацию хэтчбека Twingo, которую можно опознать по приставке "Z.E.", а также по определённым "штрихам" синего цвета.

Политика Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40% Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.