Экономика
Газета.RuЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Ввозные таможенные пошлины на электромобили могут обнулить для России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2020 года. Такое решение 18 февраля приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании. Сейчас таможенная пошлина составляет 15%.
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