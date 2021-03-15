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Комсомольская правда
Комсомольская правда

ЕЭК предложила убрать из продажи в России дешёвые китайские игрушки

Эксперимент предлагают провести с июля 2021 года до конца 2022 года. За этот период правила распространят на различные зарубежные товары, в том числе головоломки, изделия для карнавала, игрушечные животные, краски, куклы, музыкальные инструменты, мячи, наборы конструкторов, настольные игры и поезда.В источнике
С чего всё началось

Китайское предубеждение: дешевые игрушки рискуют исчезнуть из оборота в РФ

Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ. С июля 2021-го до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможном уходе из оборота дешевых китайских игрушек

РБК20:20

Россия может лишиться дешевых китайских игрушек

РЕН ТВ17:34

С российских полок могут пропасть дешевые китайские игрушки — проект

Телеканал 360°18:56

Китайские игрушки могут стать недоступны для покупки онлайн

Известия19:15

В России могут исчезнуть дешевые детские игрушки

URA.Ru17:53

В России исчезнут некоторые игрушки

Lenta.ru17:45

Дешевые китайские игрушки могут выйти из оборота в России, пишет СМИ

РИА Новости19:10

Китайские игрушки могут стать недоступны для покупки онлайн в России

РК-Ньюс02:33
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Коммерсантъ07:56

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