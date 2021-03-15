ЕЭК предложила убрать из продажи в России дешёвые китайские игрушки
Эксперимент предлагают провести с июля 2021 года до конца 2022 года. За этот период правила распространят на различные зарубежные товары, в том числе головоломки, изделия для карнавала, игрушечные животные, краски, куклы, музыкальные инструменты, мячи, наборы конструкторов, настольные игры и поезда.В источнике
С чего всё началось
Китайское предубеждение: дешевые игрушки рискуют исчезнуть из оборота в РФ
Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ. С июля 2021-го до конца 2022-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент.
Известия17:01