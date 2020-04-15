с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции. Об этом говорится в докладе "О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС".

Общество Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. 90

Происшествия В Москве задержали гулявшего в форме полицейского активиста Верзилова Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме Верзилов, Никульшина и Курачева выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. 3

Происшествия В Прикамье выявлено 12 новых случаев коронавируса На сегодня, 17 апреля, в Пермском крае зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 1

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 1,8K

Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 112

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 70

Общество Несколько регионов России накроет аномальное тепло Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней. 3

Общество Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства. 3

Общество В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 102

Общество В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву В последние сутки в Бурятии появился новый очаг заболевания коронавирусной инфекции – заболели девять строителей, которые возводили военный инфекционный центр в Сосновом Бору. 5

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,7K

Экономика Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. 320