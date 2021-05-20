«Ъ»: ЕЭК с 2022 года может ввести пошлину в 15% на ввоз электромобилей
Как заявили в Евразийской экономической комиссии, ни одна из стран-членов союза не выступала с предложением продлить действие нулевой ставки пошлины.
В Минпромторг также никто не обращался с предложением продлить льготные условия, сообщили в ведомстве.
С чего всё началось
Электромобили не проедут
В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей. Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины, и с 2022 года при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости.
Коммерсантъ18:11