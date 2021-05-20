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Экономика

«Ъ»: ЕЭК с 2022 года может ввести пошлину в 15% на ввоз электромобилей

В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей.
Коммерсантъ
Как заявили в Евразийской экономической комиссии, ни одна из стран-членов союза не выступала с предложением продлить действие нулевой ставки пошлины.
Газета.Ru
Документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года.
Коммерсантъ
В Минпромторг также никто не обращался с предложением продлить льготные условия, сообщили в ведомстве.
РБК

С чего всё началось

Электромобили не проедут

В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей. Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины, и с 2022 года при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости.
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