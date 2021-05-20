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«Ъ»: ЕЭК с 2022 года может ввести пошлину в 15% на ввоз электромобилей

ЕЭК подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, и этот документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.В источнике

С чего всё началось

Электромобили не проедут

В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей. Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины, и с 2022 года при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости.
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