Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

«Ъ»: ЕЭК с 2022 года может ввести пошлину в 15% на ввоз электромобилей

ЕЭК подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, и этот документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.В источнике
URA.Ru
Центральная Служба Новостей
Москва 24
SpeedMe
Автостат
ПРАЙМ
Коммерсантъ
Экономика сегодня
ФАН
Рамблер
Газета.Ru
Дни24
RuNews24.ru
АБН
Народные новости
Deita.ru
РБК
ФедералПресс
Ivbg.ru
Lenta.ru
Новый День

С чего всё началось

Электромобили не проедут

В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей. Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины, и с 2022 года при ввозе придется заплатить 15% от таможенной стоимости.
Коммерсантъ18:11

Подробнее о событии

За ввоз электромобилей в Россию заставят платить

Lenta.ru02:52

«Ъ»: ЕЭК с 2022 года может ввести пошлину в 15% на ввоз электромобилей

ТАСС02:15

В России могут исчезнуть новые электромобили

URA.Ru19:41

«Ъ»: Россия вернет пошлину на ввоз электромобилей

Газета.Ru00:31

СМИ сообщили о возвращении пошлины на ввоз электромобилей в Россию

РБК23:44

Ввоз электромобилей в Россию обложат пошлиной

Forbes00:50

Электромобили не проедут

Коммерсантъ18:11
Интересное

Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

Российские банки в апреле выдали россиянам 1,67 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Ведомостивчера в 05:35

«Аэрофлот» отменил рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных

"Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
РИА Новости17 мая в 14:20

ВСУ рассчитывают закупить аналог израильской системы ПВО «Железный купол»

Во вторник министр обороны страны Андрей Таран заявил о том, что минобороны Украины рассматривает возможность приобретения и постановки на вооружение ВСУ противоракетной системы, которая будет аналогична израильскому комплексу «Железный купол».
Военное дело18 мая в 13:30