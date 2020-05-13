Общество
Крым 24ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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Политика
Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT
Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
Известия 16:22
Общество
Очередь из-за введения выплат образовалась около отделения ПФР в Чите
Президент РФ 11 мая пообещал выплачивать по 10 тысяч рублей детям с трёх до 16 лет, обратиться за получением такой помощи можно с 12 мая через Госуслуги или отделение Пенсионного фонда.
Чита.Ру вчера в 04:15
Общество
Бабура о коронавирусе: регион сможет справиться с этой бедой, если все захотят
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область сможет справиться с коронавирусом, если всё население будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Новый Калининград.Ru 11:56
Экономика
Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании
Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
Общество
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
Шоу-бизнес
Маша Малиновская делает очередную пластику у хирурга Айзы Анохиной
Напомним, что Малиновская совсем не новичок в мире хирургии и признавалась в многочисленных неудачных операциях, в том числе, по увеличению груди.
Paparazzi.ru 10:45
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Культура
Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультфильма
Согласно условиям контракта, Мауэр разработает сценарий для третьего сезона российского мультсериала, снятого по рассказам знаменитого писателя Олега Роя (он же - автор идеи анимационного фильма).
Российская газета вчера в 03:02
Происшествия
Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»
Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем.
Lenta.ru 06:25
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Армия и оружие
Сирийская армия выбила террористов из районов в долине Аль-Габ
В течение 48 часов правительственные войска провели контрнаступление в районе равнины Аль-Габ на административной границе провинций Идлиб и Хама, выбив боевиков с захваченных ими позиций.
Евразия Daily вчера в 07:45
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Гаджеты
EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев
Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга
В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv 15:41