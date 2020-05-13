Общество

Крым 24Крым 24ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Единый экзамен перенесли, но точных знаний о нем нет

Коммерсантъ16:30

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

РИА Новости09:16

Как коронавирус повлиял на ЕГЭ и другие экзамены. Что важно знать

РБК13:36

Школьникам Тверской области перенесут ЕГЭ и отменили сдачу ОГЭ

Московский Комсомолец15:52

Перенос ЕГЭ для выпускников и отмена ОГЭ. Главное

ТАСС11:25

Что произошло за день: среда, 13 мая

Интерфакс13:10

Проведение ЕГЭ перенесут на более поздние сроки – Минпросвещения

Российское образование06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика

Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT

Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
Известия 16:22
375
Общество

Очередь из-за введения выплат образовалась около отделения ПФР в Чите

Президент РФ 11 мая пообещал выплачивать по 10 тысяч рублей детям с трёх до 16 лет, обратиться за получением такой помощи можно с 12 мая через Госуслуги или отделение Пенсионного фонда.
Чита.Ру вчера в 04:15
Общество

Бабура о коронавирусе: регион сможет справиться с этой бедой, если все захотят

Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область сможет справиться с коронавирусом, если всё население будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Новый Калининград.Ru 11:56
2
Экономика

Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
7
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
829
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
42
Общество

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
4
Шоу-бизнес

Маша Малиновская делает очередную пластику у хирурга Айзы Анохиной

Напомним, что Малиновская совсем не новичок в мире хирургии и признавалась в многочисленных неудачных операциях, в том числе, по увеличению груди.
Paparazzi.ru 10:45
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,8K
Политика

Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
4
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
4,1K
Культура

Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультфильма

Согласно условиям контракта, Мауэр разработает сценарий для третьего сезона российского мультсериала, снятого по рассказам знаменитого писателя Олега Роя (он же - автор идеи анимационного фильма).
Российская газета вчера в 03:02
Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Вести.Ru 16:30
1
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 06:10
1
Происшествия

Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»

Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем.
Lenta.ru 06:25
23
Единоборства

Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
1
Армия и оружие

Сирийская армия выбила террористов из районов в долине Аль-Габ

В течение 48 часов правительственные войска провели контрнаступление в районе равнины Аль-Габ на административной границе провинций Идлиб и Хама, выбив боевиков с захваченных ими позиций.
Евразия Daily вчера в 07:45
Авто

В США восстановят самый длинный лимузин на планете

Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Политика

Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
317
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
385
Происшествия

Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги

Lenta.ru 10:30
26
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
109
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
2
Гаджеты

EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев

Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
3DNews 11 мая в 10:09
3
Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
61
Общество

В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
4
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
415
Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат 05:28
1
Общество

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv 15:41
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное