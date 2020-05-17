Коронавирус

REGNUMREGNUMЗадания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса

Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
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с чего всё началось
"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", - рассказала Решетникова в эфире радио "Комсомольская правда
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РИА Новости05:18

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ФИПИ: не имеем морального права облегчить задание ЕГЭ из-за коронавируса

Комсомольская правда11:35

ЕГЭ по базовой математике проводить в этом году не будут – директор ФИПИ

Москва 2405:37

Задания для ЕГЭ отказались упрощать

Lenta.ru06:02

ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году

РИА Новости05:18

В ЕГЭ не будут упрощать задания из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru05:11

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

ТАСС05:00

В России не упростят задания для ЕГЭ

Московский Комсомолец08:23
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Происшествия

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Самосвалы-роботы используют 5G

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Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
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Наука

Возле Гавайских островов обнаружен самый большой щитовой вулкан в мире

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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

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РИА Новости 07:06
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Рискуем и ставим повторение истории. Прогноз на матч «Вердер» — «Байер»: «Вердер» не проиграет за 2.23.
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Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
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Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
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Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
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В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов

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