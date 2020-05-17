с чего всё началось

Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 195

Технологии Самосвалы-роботы используют 5G Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.

Культура Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.

Игры Автор ужастика Scorn: главным преимуществом Xbox Series X и PS5 будет CPU, а не SSD Ужастик Scorn, разрабатываемый студией Ebb Software, должен был стать первой из двух частей дилогии для Xbox Series X и ПК.

Общество Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны. 7

Экономика Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором. 1

Общество Рост распространения коронавируса в России остановился Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался. 3,3K

Общество Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19. 988

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 899

Путешествия Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город» Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.

Общество Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе Губернатор Сергей Цивилев в воскресенье, 17 мая обратился к жителям Кузбасса, рассказав о продлении режима повышенной готовности в регионе еще на неделю, до 25-го мая включительно. 9

Политика Парламент Израиля утвердил состав нового правительства Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Происшествия Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев «Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», - говорится в сообщении. 18

Футбол Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.

Происшествия В Канаде разбился самолет ВВС страны Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter. 3

Здоровье В Хакасии проживают 2894 человека, инфицированных ВИЧ Основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, остается туберкулез, на него приходится около одной трети всех случаев смерти, связанных со СПИДом в мире. 3

Экономика В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 28