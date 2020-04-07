Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Данный экзамен в 2020 году должен начаться с 8 июня.

ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса

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