Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса

Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Данный экзамен в 2020 году должен начаться с 8 июня.
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Министр просвещения прокомментировал сообщения об отмене ЕГЭ

TV BRICS10:55

Министр образования Подмосковья оценила вероятность отмены ЕГЭ

RT на русском05:19

В России не будут отменять Единый госэкзамен

РИА Новости04:51

ЕГЭ отменять не будут

Ёлдаш04:19

Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

Lenta.ru04:00

Единый госэкзамен в России решили не отменять

Известия03:46

Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время

ТАСС04:43
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Здоровье

В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома

В настоящее время около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.
Интерфакс 09:57
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Наука

Последствия ядерных испытаний помогли установить возраст китовых акул

Долгое время мясо китовой акулы употреблялось в пищу жителями Южной и Юго-Восточной Азии, сейчас существует практически полный запрет на ловлю данного вида, однако китовые акулы часто становятся жертвами браконьеров.
Популярная механика вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

Путин: вся страна стала вирусологами

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом пошутил о том, что вся страна стала вирусологами.
Газета.Ru 09:18
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий 01:44
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Политика

Мишустин запретил губернаторам перекрывать границы регионов

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил об отсутствии у руководителей регионов полномочий по закрытию границ субъектов федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Давыдов.Индекс вчера в 08:54
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Гаджеты

Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило тендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты (eSIM) в России.
РБК 08:45
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%.
ТАСС 08:24
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Общество

Тверские предприятия должны соблюдать санитарные нормы — Руденя

Тверь, 7 апреля 2020, 16:43 — REGNUM 220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
REGNUM 09:43
Происшествия

Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

REGNUM 10:51
Общество

Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Kaluga-poisk.ru 10:00
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Хоккей

Бывший хоккеист сборной Швейцарии умер от коронавируса

Бывший хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шаппо скончался от коронавируса.
МК-Спорт 11:19
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой

РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
РЕН ТВ 06:18
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Общество

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru 10:13
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
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