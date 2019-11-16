Автоспорт

ЧемпионатЧемпионатЭддолс: потеряли все данные и связь с машиной Квята

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии для своей команды.
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Квят сошел с дистанции во второй практике «Гран-при Бразилии» из-за отказа двигателя

Спорт-Экспресс01:38

Огонь, дым и ещё больше дыма! Как горела машина Квята. Главные фото

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Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

Вести.Ruвчера в 15:45

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

F1news.ruвчера в 17:30

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»

РБКвчера в 16:12

Квят: «Машина просто сама по себе выключилась»

Sport24.ruвчера в 17:44

Технический директор «Хонды»: «Квят попал в аварию после полного выключения мотора»

Sports.ruвчера в 16:23
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Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Политика

ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Происшествия

Суд арестовал денежные средства обвиняемой в шпионаже Цуркан

Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и денежные средства бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
Известия 04:29
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Политика

СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине

Московский Комсомолец вчера в 10:05
Авто

Toyota Camry получила полный привод RAV4

Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня 13 ноября в 07:46
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science вчера в 03:57
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Здоровье

Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови

Эксперты назвали список полезных продуктов, которые способны быстро и резко повышать уровень сахара в крови из-за своего высокого гликемического индекса (ГИ) - больше 70.
ТК Звезда вчера в 02:00
Происшествия

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Газета.Ru 03:20
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК вчера в 10:23
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Происшествия

Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
Известия 02:26
Общество

В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов Росбанка произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в call-центре банка.
РБК 03:30
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
RT на русском 01:50
Хоккей

Игрок «Монреаля» едва не обезглавил российского вратаря

Игрок «Монреаля» Ши Уэбер едва не обезглавил вратаря «Вашингтона» Илью Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ.
ProstoProSport 03:00
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 13 ноября в 04:36
Футбол

Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

ТК Звезда 03:35
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Чемпионат 04:01
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
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