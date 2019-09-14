Мадридский «Реал» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Испании победил «Леванте» со счетом 3:2. На 60-й минуте в составе хозяев дебютировал бельгийский полузащитник Эден Азар, летом перешедший из лондонского «Челси» за €100 млн. Начало сезона 28-летний футболист пропустил из-за травмы.

Эден Азар дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании

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