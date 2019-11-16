Футбол

ODDS.ruODDS.ruЭден Азар забил второй гол в ворота сборной России

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
На 33-й минуте Эден Азар удвоил преимущество гостей. Лукаку на свой счет записал результативную передачу. В параллельном матче сборная Казахстана выигрывает у Сан-Марино со счетом 3:0.
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