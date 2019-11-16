На 33-й минуте Эден Азар удвоил преимущество гостей. Лукаку на свой счет записал результативную передачу. В параллельном матче сборная Казахстана выигрывает у Сан-Марино со счетом 3:0.

Эден Азар забил второй гол в ворота сборной России

Политика В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.

Общество В Венеции подготовились к новому наводнению В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета Repubblica.

Общество За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Здоровье В Рубцовске будет закрыт противотуберкулезный диспансер С 25 ноября в Рубцовске перестанут госпитализировать пациентов в легочно-терапевтическое отделение КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер», который расположен по адресу улица Арычная, 25.

Гаджеты AMD не собирается выпускать 16-ядерный процессор в линейке Ryzen Threadripper 3000 Если линейка процессоров AMD HEDT первого поколения начиналась восьмиядерной моделью Ryzen Threadripper 1900X (она, к слову, очень сильно подешевела в последнее время), а вторая – 12-ядерной AMD Ryzen Threadripper 2920X, то Ryzen Threadripper 3000 разом стартует 24-ядерной моделью.

Политика Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.